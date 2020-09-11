Su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesinde bulunan dağlık alanda, iddiaya göre, bölgedeki araziden su çıkarmak için iş makinasıyle kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, kazı sırasında açılan çukurda çalışan işçilerden Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman, tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine, göçük altında kalanları kurtarmak için bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından ulaşılan Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.