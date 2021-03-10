Stoltenberg’den ‘Türkiye NATO’dan çıkarılmamalı mı’ sorusuna yanıt: Haritaya bakın

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefik. Bu anlamak için sadece haritaya bakmanız yeterli” dedi.

Stoltenberg, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesi’nin düzenlediği çevrimiçi konferansta bu üniversitenin öğretim üyesi ve eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in sorularını yanıtladı.

Gottemoeller’in “Türkiye’nin bir diktatörlük haline gelmekte olduğu ve son zamanlarda Rusya ile yakınlığı bilinirken Türkiye NATO’dan çıkarılmamalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Stoltenberg “Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Ama aynı zamanda ben de, çok sayıda müttefikimiz de birçok konuda kaygılarımızı ifade ettik. Müttefikler arasındaki farklılıkları ilk kez görmüyoruz. Bu tarihimiz boyunca oldu" diyen Stoltenberg, "Tabii ki en iyisi her konuda anlaşabilmek. Ama ciddi ve önemli konular da dahil farklılıklar ve anlaşmazlıklar olduğunda NATO en azından bu konuları dile getirebilecekleri ve endişelerini ifade edebilecekleri bir platform. Biz samimi tartışmalara açığız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye dair “endişe” konularını “Doğu Akdeniz, göç, Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’ü alma kararı, hukukun üstünlüğü” diye sıralayan Stoltenberg, bunların ittifakta tartışıldığını ve kendisinin de bu konuları Ankara’da dile getirdiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri “Ama aynı zamanda şunu anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Bu anlamak için sadece haritaya bakmanız yeterli. Türkiye’nin son derece önemli olduğunu görebilirsiniz, sadece Irak ve Suriye’ye sınır olduğu için değil. IŞİD’le savaşta kat ettiğimiz ilerlemede, IŞİD'in Irak ve Suriye’de kontrol ettiği toprakların özgürleştirilmesinde Türkiye’deki altyapı üsleri ve havalimanları çok büyük önem taşıdı” diye konuştu.

Stoltenberg Yunanistan ile Türkiye askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması için NATO’da süren “ayrıştırma mekanizması” toplantılarına ve yeniden başlayan istikşafi görüşmelere değinerek ittifak içinde olumlu ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.