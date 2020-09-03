Stoltenberg: Yunanistan ve Türkiye çatışmayı önleme için teknik görüşme yapacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın 'çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için' NATO'da teknik görüşme yapmayı kabul ettiklerini açıkladı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime dair yaptığı açıklamada, iki ülkenin de "askeri çatışma önleme mekanizmaları kurmak üzere NATO'da teknik görüşmelere girmeyi" kabul ettiğini söyledi.

Stoltenberg'in açıklaması şöyle:

"Yunan ve Türk liderlerle yaptığım görüşmelerin ardından, iki Müttefik, Doğu Akdeniz'deki vaka ve kaza riskini azaltmak için askeri çatışma önleme mekanizmaları kurmak üzere NATO'da teknik görüşmelere girmeyi kabul ettiler. Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir ve NATO, ortak güvenliğimizi etkileyen tüm konularda istişareler için önemli bir platformdur. NATO dayanışması ruhundaki gerilimlere bir çözüm bulmak için ilgili tüm müttefiklerle yakın temas halindeyim."

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