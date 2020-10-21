Stoltenberg: Doğu Akdeniz'deki durumu endişeyle izliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan değerli NATO müttefikleri. Doğu Akdeniz'de durumu endişeyle izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli" dedi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Stoltenberg "Türkiye ve Yunanistan arasında NATO altyapısı ile doğrudan hat kuruldu. Ayrıştırma usulleri mekanizmaları güçlendirilmeli, ortaya çıkan kazaların tırmanmasının engellenmesi için çalışacağız" diye konuştu.

Stoltenberg "NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır" dedi.

NATO Genel Sekreteri "1990'larda Ege ve Doğu Akdeniz'de benzer olaylar yaşanmış NATO mekanizmalarıyla gerginlik azaltılmıştı" diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemlerine ilişkin ise Stoltenberg "S-400 kararı ulusal bir karardır ancak S-400 NATO'ya uyumlu değil" ifadelerini kullandı.