Stalingrad Savunması'nda yaşamını yitiren Çerkesler için anıt dikildi

Bugün Volgograd’da (eski adıyla Stalingrad), “Anavatan Çağırıyor” heykelinin de bulunduğu Mamayev Kurgan tepesine, Stalingrad Savunması’nda hayatını kaybeden Çerkesler için bir anıt dikildi.

Rusya menşeli Adigeya Segodnya adlı yerel haber ajansında yer alan habere göre Adige Cumhuriyeti heyeti, Sovyet Mareşali Vasili Çuykov’un mezarına ve Askeri Zafer Salonu'nda bulunan “Ebedi Alev" heykeline çiçek bıraktıktan sonra anıtın açılışına geçildi.

Adige heyeti, anıtı “bunlar ülkemizin çok uluslu halkının cesaretini ve kahramanlığını simgeleyen unutulmaz yerlerdir” şeklinde değerlendirdi. Adige Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov törende yaptığı konuşmada, “Büyük Anayurt Savaşı zaferinin tarihsel hatırası devletimizin temelidir” dedi.

Anıtın üzerine Adigece ve Rusça olarak “Stalingrad savunucuları Adigey’in oğulları ve kızlarına ebedi şan olsun” yazıldı.