Stajyerlerine cinsel saldırıda bulunan avukatın 141 yıla kadar hapsi istendi

Yanında çalışan stajyer avukatlara farklı zamanlarda cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan avukat Muhittin K. (59) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2017, 2019 ve 2020 yıllarının değişik aylarında meydana gelen olaylara yer verildi. İddianamede müştekiler Ö. A., B.M., N.Y., F.G., S.B. ve G.Ç. farklı dönemlerde avukat Muhittin K.’nın ofisinde stajyer olarak çalıştıklarını ve fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyerek şikayetçi olduklarını beyan etti. İddianamede ifadesine yer verilen Muhittin K., müşteki Ö.A. yönünden susma hakkını kullanırken, diğer müştekilerin bazılarıyla onların da rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, bazılarının ise iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

İddianamede, Muhittin K.’nın yazdığı bu mektupta müştekinin rızası ile ilişkiye girdiği iddiasının asılsız olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede tutuklu Muhittin K.’nın 6 müştekiye karşı ‘cinsel taciz’, ‘basit cinsel saldırı’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 44 yıldan 141 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu avukat hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.