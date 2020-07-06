Staj yerine gidecek öğrencilere 'virüs kaparsam sorumluluk bende' beyannamesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyan öğrencilere, online staj yapabilecekleri, bu süre içinde üniversitenin iş kazası primlerini ödemeyeceği, ancak staj yerlerine gidecek öğrencilerin kendi istekleriyle gittiği ve Covid-19 kaparlarsa bunun sorumluluğunun kendilerinde olduğuna dair beyanname imzalamaları gerektiği duyuruldu.

Üniversite koronavirüs salgınından dolayı öğrencilerin stajlarını üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğüne bağlı online mecralarda ya da "isteğe bağlı olarak kamu ve özel ait online mecralarda yapabilmesine" karar verildiğini duyurdu.

30 işgünü olarak belirlenen staj süresinin 15 işgününe düşürüldüğünü belirten üniversiteden yapılan duyuruda "Bahse konu staj döneminde Üniversitemiz tarafından iş kazası sigortası yapılmayacaktır. Öğrenciler sigorta primlerinin kendileri veya staj yapacakları kurum tarafından ödenmesi halinde, stajlarını kendi istekleriyle yaptıkları ve olası bir Covid virüsüne yakalanmaları durumunda sorumluluğun kendilerine ait olduğunu belirten beyannameyi Fakültemize ibraz ederek 30 işgünü olarak yapabileceklerdir" denildi.

Öğrencilerden imzalamaları istenilen dilekçe şöyle:

TRT stajı sigorta nedeniyle iptal etti

Staj yerlerinde ücret ödenme zorunluluğuna rağmen bir ay boyunca hiçbir ücret almadan medya emekçisi olarak çalışan öğrencilerse sigortalarını kendilerinin ödemelerini istenmesine tepkili.

Edinilen bilgiye göre genel yetenek ve mülakat sınavlarını geçip TRT’de staj yapmaya hak kazanan bir öğrencinin sigortası üniversite tarafından karşılanmadığı için stajı TRT tarafından iptal edildi.