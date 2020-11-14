SSCB halk sanatçısı Armen Cigarhanyan yaşamını yitirdi

Rus ve Ermeni asıllı ünlü Sovyet aktör Armen Borisoviç Cigarhanyan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Oyuncunun temsilcisi ve arkadaşı Artur Sogomonyan'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada SSCB Halk Sanatçısı ödülü almış aktörün sabah 6'da öldüğünü söyledi.
SSCB Halk Sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu, sinema ve tiyatro öğretmeni Armen Cigarhanyan 3 Ekim 1935'te Erivan'da doğdu. Ünlü oyuncu 250'den fazla filmde rol aldı.
12 Mart 1996'da Armen Cigarhanyan'ın yönettiği Moskova Drama Tiyatrosu, öğretmenlik yaptığı Rusya Devlet Sinematografi Üniversitesi'nin (VGiK) oyuncu bölümünde kuruldu.