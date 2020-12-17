SSB Başkanı Demir'den yaptırım açıklaması: Endişeye mahal yok

ABD'nin yaptırım uyguladığı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demir "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil" dedi.

SSB Başkanı Demir, CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil" dedi.

Demir, "(ABD'nin yaptırım kararı) Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok" diye konuştu.

"Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil" diyen Demir, "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer" şeklinde konuştu.

Demir, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu" dedi.

Savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin ise Demir "Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor" ifadesini kullandı.

İsmail Demir, "(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi" dedi.

Demir, "'Türkiye’ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu" ifadesini kullandı.