Sri Lanka'da kara çarşaf yasaklanacak, 1000'den fazla medrese kapatılacak

Sri Lanka hükümeti, ülkede ulusal güvenlik gerekçesiyle kara çarşafı yasaklamayı ve 1000'den fazla İslami okulu kapatmayı planladıklarını duyurdu.

Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekara, burkanın yasaklanması için bakanların onaylaması gereken belgeyi imzaladığını açıkladı.

Bir Budist tapınağında düzenlenen törende konuşan Weerasekara, "Burkanın ulusal güvenliğe doğrudan etkisi var. Eskiden birçok Müslüman dostumuz vardı, ancak Müslüman kadınları ve kızları burka giymezdi. Burka, son zamanlarda görülen dini aşırıcılığın bir simgesi. Kesinlikle yasaklayacağız" dedi.

Weerasekara, hükümetin ayrıca 1000'den fazla medresenin kapatacağını duyurdu. Weerasekara, bu okulların resmi eğitim sistemine kayıtlı olmadığını ve ulusal eğitim politikalarına bağlı olmadıklarını söyledi.

Sri Lanka'da kara çarşaf, cihatçıların 2019'da kiliselere ve otellere yapılan bombalı saldırılardan sonra geçici olarak yasaklanmıştı.