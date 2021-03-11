Sputnik V'yi tescil eden ülke sayısı 50'ye ulaştı

Namibya, Sputnik V'e acil kullanım yetkisi veren 50. ülke oldu

Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, acil kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında Sputnik V'i tescil ettirdi.

Sputnik V daha önce Rusya, Beyaz Rusya, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Sri Lanka, Laos, Irak, Kuzey Makedonya, Kenya, Fas ve Ürdün tarafından tescil edilmişti.