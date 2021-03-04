Sputnik V Sri Lanka'da tescil edildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Sri Lanka'nın koronavirüse karşı Rusya menşeli Sputnik V aşısını tescillediğini duyurdu.

Güney Asya ülkesi, aşıyı acil durum kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında tescil etti. Rusya menşeli aşı dünya çapında 43 ülkede kullanım için onaylanmış durumda.

Sputnik V daha önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya , Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Cibuti'de acil kullanım izni aldı.