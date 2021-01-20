Sputnik V aşısının AB'de acil kullanım onayı için başvuru yapıldı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) acil kullanım onayı için başvuru yapıldığını duyurdu.

RFPİ'den yapılan açıklamada "RFPİ, aşının tescili için başvuru yaptı ve 'rolling review' denen kademeli inceleme sürecinin şubatta başlamasını bekliyoruz. Avrupa İlaç Ajansı'nın Sputnik V'ye tescil verilmesiyle ilgili kararı, bir dizi bilirkişi denetimlerinin sonuçlarına göre alınacak" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik'in haberine göre RFPİ, Avrupa İlaç Ajansı'nı temsil eden uzmanların Sputnik V aşısının geliştiricileri için dün bir bilimsel inceleme yaptığı doğrulayarak görüşmeye 20'den fazla uluslararası uzman ve bilim insanının katıldığını kaydetti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V, şimdiye dek Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay ve Türkmenistan'dan acil kullanım onayı aldı.