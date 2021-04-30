Sputnik aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Koca, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısına acil kullanım onayının verildiğini duyurdu.

Koca sosyal medya hesabından, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" diye yazdı.

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