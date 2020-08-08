Spor spikeri Şendil: Kadınlar futbolda olmamalı, başkan olsam asla pembe forma yaptırmam

Spor spikeri Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" dedi.

Şendil, futbolun ve basketbolun erkek oyunu olduğunu iddia ederek, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuştu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Melih Şendil'in kullandığı ifadelere tepki gösterdi.