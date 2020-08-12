Spor federasyonları da AKP'ye teslim

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, eski İçişleri Bakanı, şimdilerde ise VakıfBank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Abdülkadir Aksu’nun halasının oğlu ve kayın biraderi. Uzun yıllardır TVF’nin yönetim kurulunda yer alan ve bir dönem Diyarbakırspor’un da başkanlığını yapan Göksu, "2 erkek 4 kız kardeşiz. 3 ablamın eşi de bakanlık ve milletvekilliği yaptı. Abdülkadir Aksu hala çocuğum ve eniştem olur, ayrıca Tevfik Ensari ve Esat Kemaler de diğer eniştelerim" demişti.

BirGün'den Eren Tutel'in haberine göre, TVF’nin AKP’yle ilişkisi sadece Göksu’yla da sınırlı değil. Federasyonun yönetim kurulunda geçen Mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekilliği’nden istifa eden Mümin Altunışık ve AKP Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan da var.

Kardeşler yönetim kurulunda

Türkiye Atletizm Federasyonu’nu (TAF) da voleybol federasyonu gibi iktidar partisinin arka bahçesine dönüşmüş. TAF’ın yönetim kurulunda eski ve aktif bakanların kardeşleri cirit atıyor. Eski İçişleri Bakanlarından bir diğeri Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala, TAF’ın yönetim kurulunda. Atıf Ala aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Kurulda yer alan bir diğer kardeş ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Hasan Çavuşoğlu. Alanyaspor’un da başkanlığını üstlenen Hasan Çavuşoğlu sporun içinde fazlasıyla yer alıyor.

Kardeşlerin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adil Çalışkan, TAF’ın yönetim kurulunda. Kurulda yer alan ilginç isimler bununla da sınırlı değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanı İsmail Kargulu, Maliye Bakanlığı Müşaviri İsmail İlhan Hatipoğlu ve AKP Gölbaşı Gençlik Kolları’nda yer alan Ali Bican Türk, Atletizm Federasyonu’nu yöneten kurulun üyeleri.

