Spor Bakanlığı ihaleyi TFF Başkanı Özdemir'in şirketine vermiş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu Limak, AKP iktidarından aldığı ihalelere, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile 56 il müdürlüğünün elektrik alımı işini de eklemiş.

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, bakanlık bünyesindeki tüm bina, tesis, öğrenci yurtları, il spor müdürlükleri ve buralara bağlı tüm binalarda elektrik hizmetinin Limak firmasından alımı için anlaşma yapıldığı iddialarına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bu iddiaların doğru olup olmadığı, Limak ile sözleşme yapılıp yapılmadığı, ihaleye çıkılıp çıkılmadığı hakkında bilgi isteyen Adıgüzel, “Eğer anlaşma söz konusu ise TFF Başkanı’nın sahibi olduğu bir firmanın bakanlığınızdan iş alması ve bu yolla bu firmaya ödeme yapılmasını etik buluyor musunuz” diye sordu.

Kasapoğlu, “Bakanlığımız merkez teşkilatı ve 56 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik alımı işini Limak Uludağ Perakende Satış AŞ ve 8 gençlik ve spor il müdürlüğünün elektrik alımı işini ise Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ kazanmış olup ilgili firmalarla 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca sözleşme imzalanmıştır” dedi.

Adıgüzel, ihalenin Özdemir’in TFF Başkanı olmasının ardından gerçekleştiğini söyledi. Bu yanıtla bakanlığın Limak’tan alım yapıldığını doğruladığını belirten Adıgüzel, “Şu anda da bakanlıkta süresi biten yerleri bu firma almaya devam ediyor” iddiasında bulundu.