SP'li Kamalak: Vebali büyük olanla ittifak olmaz

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesinin ardından başlayan ittifak tartışmalarına SP'nin önceki Genel Başkanı ve YİK Üyesi Mustafa Kamalak da katıldı.

Kamalak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" diye yazdı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre ise Kamalak “AK Parti'nin 18 yılda yaşananlarda vebali büyük. Ne pahasına olursa olsun, Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı. Fazladan 3-5 milletvekilimiz olsun, iş alalım gibi gerekçelerle ilkelerinden vazgeçmemeli” dedi.

Kamalak şöyle devam etti:

“Saadet Partisi AK Parti ile işbirliği yaparak AK Parti'yi aklamamalı. AK Parti'nin günahlarına ortak olmamalı. Saadet Partisi, AK Parti'yle ittifaka katiyen girmemeli. Doğru olanlar, doğru bildikleri yolda tek kişi kalsa da giderler. Erdoğan'ın ziyareti, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olabilir. Yüzde 50+1'i bulamıyor. Belediye seçimlerinde olduğu gibi en çok oyu alanın Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelebilirler, bunun için Anayasa değişikliği gerekir. Cumhur İttifakı'nın ise bunu yapacak gücü yok. Geriye 50+1'i tutturmak için, MHP-BBP dışındaki partileri de etrafında birleştirmek kalıyor. Saadet Partisi, özgül ağırlığı fiziki ağırlığından büyük bir partidir. Saadet'e bu amaçla gitmiş olabilir.''