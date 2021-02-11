SP Sözcüsü: Genel başkan değişikliği sözkonusu değil

Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceği ve Temel Karamollaoğlu'nun yerine başka bir ismin genel başkanlığa getirileceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin kurullarının gündeminde herhangi bir genel başkan değişikliğinin sözkonusu olmadığını belirten Aydın şunları kaydetti:

"Son günlerde ekranlarda iktidar ağzı ile konuşan grupların, sanki 'Saadet Partisi Genel Başkanı’na bir müdahale gelecek'miş gibi algı oluşturma çabalarına şahit olmaktayız. Öncelikle bilinmelidir ki; Saadet Partisi, üzerinde uygulanmak istenen birçok operasyonu geçmişte bertaraf ettiği gibi, bugün de bu ucuz ve basit ayak oyunlarını bertaraf etmesini bilir! Bizim istişare ve karar kurullarımız olan Yüksek İstişare Kurulumuz ve Genel İdare Kurulumuzun, herhangi bir genel başkan değişikliği gündemi söz konusu dahi değildir.

Dışarıdan bir ‘operasyon’ başlatma niyetinde olanların, asparagas haberleri ise bizi sadece güçlendirmektedir. Genel Başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün mensupları, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak ve insanımıza hak ve adalete dayalı bir Türkiye’yi tesis etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve çalışmaya da devam edecektir."

AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Hadi Özışık, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında "Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceği yönünde bana bir bilgi geldi. Bu durum Saadet Partisi'nde bir başkan değişikliği anlamına gelebilir" demişti.