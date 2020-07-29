Sözünde durmayan AKP’li belediye başkanına pankartlı tepki

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Çubuklu Mahallesi'nin sakinleri, seçim dönemi vaatlerini yerine getirmeyen AKP'li Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'a pankartlı tepki gösterdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Çubuklu Mahallesini 31 Mart seçimleri öncesinde ziyaret eden AKP adayı Muhammet Sait Gürsoy’dan, vatandaşlar bozuk olan ve bazı kısımları heyelanla çöken yollarının yapılmasını istedi.

Ancak, seçimi kazanan Gürsoy aradan geçen zaman içerisinde mahallenin yollarını yapmadı. Belediye başkanına tepki gösteren köylüler bir pankart hazırlayıp mahalle girişine astı.

Arsin Belediyesi’nden hizmet alamadıklarını ve Belediye Başkanı Gürsoy’un kendilerine verdiği sözü yerine getirmediğini belirten vatandaşlar, “Hurdacılar ve belediye başkanı giremez” yazılı pankartı mahallenin girişine astı. Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy'un seçimlerden önce kendilerini ziyaret ettiğini ve destek istediğini belirterek aradan 1.5 yıl geçmesine rağmen hizmet alamayınca böyle bir pankart asmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

'Söz sahibi olacağımız gün gelecek'

Pankart fotoğraflarını mahalleye ait sosyal medya hesabında paylaşan Fatih Akay, “Bizim kimseyi hedef aldığımız yok. Verdiğimiz oyların karşılığını bekliyoruz. Mahallede okul yok, bakkal yok, sağlık ocağı yok, çay ocağı yok, ulaşım yok, muhtar yok belediye başkanımız yok, haliyle hizmet de yok. Seçim olduğunda kapımızdan kalkmayanlar, gerek muhtar adayları gerek başkan adayları bunun bir bedeli olacak ve söz sahibi olacağımız gün gelecek elbet” ifadelerini kullandı.