Sözleşmeden ayrılma kararı 'aylar öncesinden' alınmış

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla çekilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, iktidarın ayrılma kararını aylar öncesinden aldığı öğrenildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın AKP kulislerine dayandırdığı haberine göre İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin hukuki altyapısını oluşturmak için uzun süre çalışma yürütüldü ve birisi 2016, birisi de 2018'de feshedilen iki sözleşme örnek alınarak, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararı geçen Cuma gecesi işleme konuldu.

İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının "aylar öncesinden" alındığı ifade edilen haberde, AKP'li üst düzey bir yöneticinin İstanbul Sözleşmesi'ni fesih kararıyla ilgili çalışmanın geçen yıl Temmuz ayında; "Ayasofya'nın ibadete açılmasından hemen önce" başladığını aktardığı ifade edildi.

Sözleşmeyle ilgili konuşan AKP'li yönetici "Biz toplumun temel direği aile diyoruz. Ama Avrupa 'aile yoktur, bireyler vardır' diyor. Aileyi parçalayınca, kadın -erkek arada da üçüncü cins çıkıyor. Siz bunu kabul ettiğinizde, okullardaki cinsel gelişim derslerinde eşcinsel evliliği de anlatmak zorundasınız, eşcinsel evliliğe izin de vermek zorundasınız, daha bir çok yükümlülüğü yerine getirmek zorundasınız. Sosyolojik vaka olarak eşcinsellik yoktur denilemez ama buna hukuki statü veremezsiniz. Sözleşme buna hukuki statü verilmesinin yolunu açıyor" dedi.

Dava açıldı

Karar sonrası kadınlar sokağa çıkarak tepkilerini dile getirirken, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını ilan eden kararnamesine karşı Danıştay'da işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Dernek dava haberini, "Gece yarısı 02.00’de İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Kararına karşı, bu gece saat 02.00’de, Danıştay başkanlığına hitaben, işlemin iptali hakkında dava açmış bulunuyoruz" açıklamasıyla duyurdu.