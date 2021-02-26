Sözde ülkede sokağa çıkma yasağı var: Vergi daireleri hafta sonu çalışacak

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi.

Sözkonusu genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek ya da yapılandırmak isteyenler belgelerini yanlarında bulundurmaları şartıyla vergi dairesi güzergahında sokağa çıkabilecek.

Genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idarelerinin de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını yapılandıran yurttaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor.