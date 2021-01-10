'Sözde cumhurbaşkanı' tartışması sürüyor: Kalın'dan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine AKP ve Saray'dan tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Erdoğan'ın, “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın” sözlerini anımsatarak “Ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, ‘ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün" demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesini istemişti.