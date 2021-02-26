Sözcü'nün 'aşı pasaportu' rezaleti

"mRNA aşısında panik büyüyor: Aşılanan 22 yaşlı öldü." 31 Ocak günü yayınlanan haberin spotu pompaladığı paniği derinleştiriyor: "Almanya’da aşıdan sonra da ölümler durmuyor. Karantinada tutulan iki yaşlılar yurdunda, yeni çıkan mRNA aşı yapılan yaşlılardan 22’si öldü. Bir yaşlının, "Vücudum tamamen griye döndü" dediği belirtiliyor."

"Almanya’nın Leverkusen- Rheindorf'taki bir yaşlılar yurdunda ölüm kol geziyor. AWO-Heim'da kalan 149 yaşlı ve personel, corona virüsünün İngiltere mutasyonu olan B.1.1.7'ye yakalandı ve 15 yaşlı, yeni çıkan mRNA tabanlı aşıdan yapılmış olmasına rağmen corona virüsüne bağlı sebeplerle can verdi."

Böyle de konuya giriyor.

İşin hiç böyle değil. Birincisi, kendi haberinde de belirttiği gibi aşılandığı söylenen kişiler sadece ilk doz aşıyı almış. İlk dozun özellikle mRNA aşısı söz konusu olduğunda bağışıklık sağlamak için yetersiz olduğu biliniyor. Nitekim aynı haberde ölen 91 yaşındaki Bradke'nin öldüğü gün ikinci dozu alacağı açıklanıyor. İkincisi, Almanya'da yaşlılar arasındaki ölümler özel olarak mercek altına alındı ve bunların "aşıyla bağlantılı" olmadığı kesinleştirilirken, "aşıya rağmen" ölümler yaşandığı doğrulanmadı. Deutche Welle yakın zamanda yaptığı bir haberde Almanya'da aşılamadan sorumlu kurumun bildirilmiş 113 ölümü incelediğini, 79 - 93 yaş aralığındaki bu kişilerin aşıyı aldıktan sonra öldüklerinin belirlendiğini, aşıyı izleyen ölümden önceki süreninse bir saatle 19 gün arasında değiştiğini belirtiyor. Bu 113 kişiden 20'sinin Covid-19 nedeniyle öldüğü ve sadece birinin aşının iki dozunu da almış olduğu söyleniyor.

Ölümlerin 43'ünün varolun sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiği ekleniyor.

DW haberinde yer alan değerlendirmeler, yapılan aşıların yaşlılarda ölümle de sonuçlanabilen yan etkileri konusunda kesin bir olumsuz yargı üretmeye yetmiyor. Nitekim, Pfizer aşısı sonrası bildirilen ölümler hakkında yapılan açıklamalar risk olmadığını kanıtlamaktan uzak.

Öte yandan özellikle aşıların gerekli bağışıklığı sağlamadığı, "aşı olanların da öldüğü" gibi bir iddia bilimsel bir gerçeklik taşımıyor.