Sözcü yazarına hapis cezası: İktidar karşısında diz çökmem

Sözcü gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada yerel mahkemenin aralarında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da olduğu 7 isme yönelik verdiği hapis cezaları onanmıştı.

Bu isimlerden biri olan ve hakkında verilen 3 yıl 6 ay 15 günlük hapis cezası onanan Necati Doğru, bugünkü köşe yazısında "Susmam" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Susturmak istiyorlar. Susmam. Yıldırmak istiyorlar. Yılmam. 'Bak Sözcü'yü bile hapse koyacağız… Herkes bize biat etsin… İktidardan korksun…” demeye getiriyorlar. Buna izin vermem. Ne bugünkü iktidarın ve ne de bundan sonra iktidara gelecek olanların karşısında diz çökmem. Haksızlıklar karşısında susmam. Bugüne kadar iktidar ağzıyla konuşmadım ve yazmadım diye bize (Sözcü'ye) ve bu bağlamda bana “leke sürmek” istediler. Rüşvet almaya teşebbüs suçundan mahkum olmuş bir savcının yazdığı uyduruk iddianame ile bana da 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kestiler. 75 yaşındayım. Yatarım."