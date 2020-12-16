Sözcü gazetesine 14,5 milyon lira vergi cezası!

Sözcü gazetesi yaptığı açıklamayla vergi cezasıyla hedef alındıklarını duyurdu.

"Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü'ye yönelik yıpratma operasyonları sürüyor. Gerçekleri yazdığı için iftira atılarak FETÖ'cülükle suçlanıp ceza verilen Sözcü'ye, şimdi de mali baskılarla diz çöktürülmeye çalışılıyor" denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yazılı basında açık ara en fazla vergiyi vermesine rağmen, gerçeklikle alakası olmayan suçlamalarla ağır vergi cezaları kesiliyor. Bununla beraber Basın İlan Kurumu (BİK) gelirlerine de sudan bahanelerle neşter vuruluyor. Kamu kurumlarından ve hükümetin kontrolündeki şirketlerden herhangi bir reklam almayan, sırtını tamamen okurun gücüne dayayan Sözcü'ye 2018 yılında toplam 14.5 milyon lira vergi cezası kesildi. Oysa ki, SÖZCÜ Gazetesi'nin bağlı bulunduğu Estetik ve Çağdaş şirketleri 2018 yılında 6 milyon TL, 2019 yılında 10.5 milyon lira vergi ödedi. Buna karşın devletin her yıl on milyonlarca liralık reklam desteğini alan iktidara yakın gazeteler, söz konusu vergi vermek olunca Sözcü'nün yanına dahi yaklaşamıyorlar.

Sözcü Gazetesi'nin merkezi İstanbul'da olmasına rağmen, şirketi incelemek için Ankara'dan 4 kişilik özel ekip görevlendirildi. Maliye tarihinde ender rastlanacak şekilde, sanki İstanbul'da müfettiş yokmuş gibi Ankara'dan inceleme yapılması, soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Pandemi bahanesiyle İstanbul'da belgeleri incelemeye gelmeyen müfettişler, vergi tekniği raporunu göstermeden milyonlarca liralık haksız cezalar kesti.