'Sözcü gazetesi satıldı' iddiasına ilişkin ilk açıklama

Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık'ın satıldığı iddiası ortaya atıldı.

Bu iddialara gazetenin avukatı İsmail Yılmaz’dan cevap geldi. Medyaradar’a açıklama yapan Av. İsmail Yılmaz, “Sözcü Gazetesi satılmadı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’dır. Gerçek dışı bilgi yayarak, Sözcü’ye zarar vermek isteyenlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır” dedi.

Sözcü'nün sahibi olan Burak Akbay’ın İsviçre’de Beme Media A.G şirketini kurduğu ve Sözcü’nün, yani Estetik Yayıncılık’ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G’nin yönetim kurulu başkanın Boyd Zachery Brannon olduğu ileri sürülmüştü.