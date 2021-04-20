Sözcü Ankara'nın göbeğinde yaşanan saldırı sonrasında kışkırtıcı haberi değiştirdi

İnternet haberciliğinin iyi bir tarafı var: Sonradan eklenen bilgilerle haberi genişletmek mümkün. Üstelik haber içine düşülen bir notla okurun "takipte kalması" sağlanabiliyor. "Devamı gelecek" denilen bir habere daha sonra tekrar dönen okur devamını bulabiliyor.

Tabii bu olanak, bir haberin daha sonra düzeltilmek üzere "hızlı" şekilde yayına alınmasını da mümkün kılıyor. Buna güvenerek iyi kontrol edilmemiş, imla hatalarıyla dolu bir haberi alelacele yayınlamak en başta okura saygısızlık olacağı için doğru olmasa da... Sıklıkla yapılıyor. (soL da okurların yakından izlediği gibi bu konuda pek sütten çıkmış ak kaşık değil.)

İnternet haberciliğinde 'düzeltmenin' sınırı yok mu?

Soru şu: Yayınlanan haberi düzeltmenin bir sınırı var mı?

Teknik olarak yok. Hatta sunucu teknolojileri buna el verdiği için "yeni" habere eski bağlantıdan da ulaşılabiliyor. Yani haberin başlığını değiştirseniz, bağlantı yolunu değiştirseniz bile, eski bağlantıdan (URL) son haline ulaşılıyor.

İçerik olaraksa kesinlikle bir sınırı var, olmalı. Okurun doğru bilgilendirilmesi için yapılan küçük düzeltmeler, yazım yanlışlarının giderilmesi ya da habere eklenen bir bilgi... Hatta gelen tepkilerle yönlendirilen "detay" bilgilerin düzeltilmesi...

Bunları sessiz sedasız düzeltip, "iz bırakmadan" haberi düzeltilmiş haliyle vitrinde tutmak mümkün. Kötü niyet ve çarpıtma olmadığı sürece mecranın doğasına uygun edimler bunlar.

Öte yandan haberin içeriğini köklü bir biçimde değiştirdiğinizde, okurları aptal yerine koymayacaksanız bu değişiklik hakkında bir not yazmanız, belki özür dilemeniz doğrusu olur. (Bizden bir örneği buradan okuyabilirsiniz.)

Bu konuda çok kötü örnekler var. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir örnekte birden çok haber sitesi Guardian'ın 1 Nisan şakasını yanlış anlayıp haber yaptı. İşin aslı anlaşıldığındaysa habere küçük bir takla attırmakla yetindiler.

Twitter'da haberin tanıtımı olarak "Savaş bile çıkabilir: Süveyş Kanalı'na alternatif kanal açılıyor" cümlesini görüp haber bağlantısına tıklayanlar karşılarında "Guardian 1 Nisan şakası yaptı: Alternatif kanal" gibi bir başlıkla karşılaştılar. Üstelik hiçbir açıklama ya da özür olmadan!

Bunun yakın zamanda karşımıza çıkan kötü olmanın ötesinde kirli bir örneğiyse Sözcü'den geldi.

Sözcü, Ankara'da Somalili sığınmacıların yaşadığı/çalıştığı iki sokağı haber konusu yapmış, haberine de "Ankara'nın göbeği Somali oldu" başlığını atmıştı.

15 Nisan'da yayınlanan haberin spotuysa şöyleydi:

"Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın göbeği olan Kızılay’daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve marketler açtılar."

19 Nisan günü habere konu olan sokaklardaki işyerlerine bir grup taşlarla, sopalarla saldırdı. Saldırganlara kimse müdahale etmedi, saldırı sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Sözcü'nün haber spotu bugün şu şekilde değiştirildi:

"Doğu Afrika ülkesi Somali’den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara’nın Kızılay semtindeki iki sokakta hiç de yabancılık çekmiyor. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market açarak yaşamlarını sürdürüyorlar."

Böyleydi... Böyle oldu

Okur bir açıklamayı hak etmiyor mu?

Ne tatlı değil mi?

"Sevgili okur, belki siz bizi sosyal demokrat bir yayın bile sanıyor olabilirsiniz. Oysa biz yabancı düşmanlığı, şovenliğe varan bir milliyetçilik ve Akit gibi yayınları aratan bir hoyratlıkla haber yapan bir gazeteyiz. Geçtiğimiz gün hazırladığımız haberin spotu da bu kimliğimize uygun bir içerikte yazılmıştı. Yaşanan saldırı sonrasında o spotun 'kışkırtıcı' görülebileceğini düşündüğümüz için hızlıca değiştirdik. 'Bu Somalililer de çok oldu, Ankara'yı Somali'ye çevirdiler canım' spotumuzu tatlı minnoş, multikültürel, hani neredeyse liberal bir yaşam haberi spotuna çevirdik. Bunu yazıp da okurun kafasını karıştırmanın alemi yok diye düşündüğümüz için de ne bir not düştük, ne de özür diledik."

Böyle yazacak halleri yok ya!

Tabii küçük bir sorun var: Haberin 15 Nisan'da yayınlanmış haline internet arşivinden ulaşılabiliyor.