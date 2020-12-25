Soylu'ya 'zor' soru: AKP ve MHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, AKP'li Samsun Büyükşehir, Adıyaman ve Isparta belediyeleri ile MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Sayıştay raporlarıyla tespit edilen usülsüzlükler hakkında herhangi bir mali soruşturma ve kovuşturma başlatılıp başlatılmayacağı soruldu.

HDP Ağrı milletvekili Abdullah Koç, Meclis'te Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde, "2019 yılı Sayıştay Denetim Raporlarını incelediğimizde Bakanlığınıza bağlı dört belediyede aşağıdaki usulsüzlükler tespit edilmiştir. Bu usulsüzlüklerin giderilmesi ve bütçeden kaynaklı ortaya çıkan ekonomik kaybın önüne geçilmesi için Bakanlığınızın aşağıdaki soruları ivedilikle cevaplaması gerekmektedir" diyerek şu soruları yöneltti:

"Yukarıda tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili Bakanlığınızca bir açıklama yapılacak mıdır, söz konusu olan usulsüzlükler nedenleri ile birlikte izah edilecek midir?

İlgili kurumun hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili herhangi bir mali soruşturma veya kovuşturma başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?"

Koç verdiği soru önergelerinde Sayıştay tarafından 4 belediyede tespit edilen usülsüzlükleri şöyle sıraladı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Samulaş A.Ş’nin Bulgu Listesi:

Damga Vergileri İle Binek Otomobiller İçin Ayrılan Kıst Amortismanların Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Yazılım Alımlarının Haklar Hesabında İzlenmemesi

Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması

Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla SAMULAŞ A.Ş.’ye Devredilen Bazı Otobüs Hatlarının İşletme Hakkının Mevzuata Aykırı Olarak Özel Halk Otobüsleri Derneğine Devredilmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesine Ödenen Hafif Raylı Sistem Hat Kirasının Eksik Hesaplanması

Ultralight Kart Bedellerinin Özel Halk Otobüslerinden Tahsil Edilmemesi

Vatandaşların Satın Alıp Kullanmadığı Jetonlardan Dolayı Jeton Havuz Hesabında Biriken Tutarların, Büyükşehir Belediyesine Gönderilmemesi

Samsunspor Kulübü Derneği ile Yapılan Ayni Hizmet Sözleşmesinin Uygulamasında Büyükşehir Belediyesinin Gelir Kaybına Uğratılması ve Yasal Düzenlemelere Aykırı Şekilde Ücretsiz Taşıma Yapılması

Şirketin Finansal Sıkıntı Yaşamasına Rağmen Spor Kulübü İle Sponsorluk Anlaşması Yapılması

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Bulgu Listesi:

Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Dönem Ayırıcı Hesaplarda İzlenmemesi

Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

Taşınmaz İcmal Cetvellerinin Düzenlenmemesi ile Kurumun Kullanımında veya Yönetiminde Bulunan Taşınmazların Değerleme Çalışmalarının Yapılmaması

Bazı Taşınmazların İhalesiz Olarak Belediye Şirketlerine Devredilmesi

Belediye Şirketine İşletilmek Üzere Verilen Yerlerin Devir Bedellerinin Düşük Belirlenmesi ile Şirket Tarafından Bu Yerlerin Pazarlık Usulü İle Kiralanması

Belediyenin İşlettiği Kreşe Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması

Elektrikli Otobüslerin Tamamının Aktif Kullanılamaması

Mal ve Hizmet Alımlarında Pazarlık Usulü İhale Yönteminin Yaygın Bir Şekilde Kullanılması

Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

Reklamla İlgili Materyallerin Belediye Şirketine İhalesiz Kullandırılması

Spor Tesislerinin Kullanımına İlişkin Herhangi Bir Karar Alınmaması

Tıbbi Atıkların Toplanması Taşınması ve Sterilize Edilmesi İşi Kapsamının Değişmesine Rağmen Sözleşme Bedelinin Buna Uygun Olarak Uyarlanmaması

Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Bütün Riskler Sigortasında Bazı Risk Kalemlerinde Muafiyet Oranlarının Yüksek Belirlenmesi

Adıyaman Belediyesi

Adıyaman Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Bulgu Listesi:

Tahakkuk Eden Vergilerin Tahsilat Oranının Düşük Düzeylerde Kalması

Tahakkuk Etmiş Kira Gelirlerinden Bazılarının Tahsilatının Yapılmaması

Taşınmazların İhalede Öngörülen Sözleşme Süresi Bittiği Halde Süre Uzatımı Yolu İle Kullandırılması

Bazı Mal Alımlarının Kısımlara Bölünmesi

Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları

Belediye Personeli İçin Performans Ölçütlerinin Oluşturulmaması

İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

Kesin Teminat Tutarının Hatalı Hesaplanması

Meclis Üyesinin Belediyeye Taahhütte Bulunan Belediye Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı Olması ve Aynı Şirket Üzerinden Belediyede Taşeron Olarak Çalışması

Geçmiş Dönem Kalkınma Ajansı Payının 2019 Yılında Giderleştirilmesi

Harcamalara Katılma Paylarının Yalnızca Yapı Ruhsatı Başvurusunda Bulunan Şahıslardan Alınması

Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Bedellerin Mevzuatta Belirtilen Şekilde Hesaplanmaması

Isparta Belediyesi

Isparta Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Bulgu Listesi: