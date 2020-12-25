Soylu'ya 'zor' soru: AKP ve MHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, AKP'li Samsun Büyükşehir, Adıyaman ve Isparta belediyeleri ile MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Sayıştay raporlarıyla tespit edilen usülsüzlükler hakkında herhangi bir mali soruşturma ve kovuşturma başlatılıp başlatılmayacağı soruldu.
HDP Ağrı milletvekili Abdullah Koç, Meclis'te Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerinde, "2019 yılı Sayıştay Denetim Raporlarını incelediğimizde Bakanlığınıza bağlı dört belediyede aşağıdaki usulsüzlükler tespit edilmiştir. Bu usulsüzlüklerin giderilmesi ve bütçeden kaynaklı ortaya çıkan ekonomik kaybın önüne geçilmesi için Bakanlığınızın aşağıdaki soruları ivedilikle cevaplaması gerekmektedir" diyerek şu soruları yöneltti:
"Yukarıda tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili Bakanlığınızca bir açıklama yapılacak mıdır, söz konusu olan usulsüzlükler nedenleri ile birlikte izah edilecek midir?
İlgili kurumun hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler ile ilgili herhangi bir mali soruşturma veya kovuşturma başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?"
Koç verdiği soru önergelerinde Sayıştay tarafından 4 belediyede tespit edilen usülsüzlükleri şöyle sıraladı:
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Samulaş A.Ş’nin Bulgu Listesi:
- Damga Vergileri İle Binek Otomobiller İçin Ayrılan Kıst Amortismanların Hatalı Muhasebeleştirilmesi
- Yazılım Alımlarının Haklar Hesabında İzlenmemesi
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması
- Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla SAMULAŞ A.Ş.’ye Devredilen Bazı Otobüs Hatlarının İşletme Hakkının Mevzuata Aykırı Olarak Özel Halk Otobüsleri Derneğine Devredilmesi
- Samsun Büyükşehir Belediyesine Ödenen Hafif Raylı Sistem Hat Kirasının Eksik Hesaplanması
- Ultralight Kart Bedellerinin Özel Halk Otobüslerinden Tahsil Edilmemesi
- Vatandaşların Satın Alıp Kullanmadığı Jetonlardan Dolayı Jeton Havuz Hesabında Biriken Tutarların, Büyükşehir Belediyesine Gönderilmemesi
- Samsunspor Kulübü Derneği ile Yapılan Ayni Hizmet Sözleşmesinin Uygulamasında Büyükşehir Belediyesinin Gelir Kaybına Uğratılması ve Yasal Düzenlemelere Aykırı Şekilde Ücretsiz Taşıma Yapılması
- Şirketin Finansal Sıkıntı Yaşamasına Rağmen Spor Kulübü İle Sponsorluk Anlaşması Yapılması
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Bulgu Listesi:
- Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Dönem Ayırıcı Hesaplarda İzlenmemesi
- Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Varlık Hesaplarında İzlenmemesi
- Taşınmaz İcmal Cetvellerinin Düzenlenmemesi ile Kurumun Kullanımında veya Yönetiminde Bulunan Taşınmazların Değerleme Çalışmalarının Yapılmaması
- Bazı Taşınmazların İhalesiz Olarak Belediye Şirketlerine Devredilmesi
- Belediye Şirketine İşletilmek Üzere Verilen Yerlerin Devir Bedellerinin Düşük Belirlenmesi ile Şirket Tarafından Bu Yerlerin Pazarlık Usulü İle Kiralanması
- Belediyenin İşlettiği Kreşe Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması
- Elektrikli Otobüslerin Tamamının Aktif Kullanılamaması
- Mal ve Hizmet Alımlarında Pazarlık Usulü İhale Yönteminin Yaygın Bir Şekilde Kullanılması
- Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması
- Reklamla İlgili Materyallerin Belediye Şirketine İhalesiz Kullandırılması
- Spor Tesislerinin Kullanımına İlişkin Herhangi Bir Karar Alınmaması
- Tıbbi Atıkların Toplanması Taşınması ve Sterilize Edilmesi İşi Kapsamının Değişmesine Rağmen Sözleşme Bedelinin Buna Uygun Olarak Uyarlanmaması
- Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması
- Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması
- Bütün Riskler Sigortasında Bazı Risk Kalemlerinde Muafiyet Oranlarının Yüksek Belirlenmesi
Adıyaman Belediyesi
Adıyaman Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Bulgu Listesi:
- Tahakkuk Eden Vergilerin Tahsilat Oranının Düşük Düzeylerde Kalması
- Tahakkuk Etmiş Kira Gelirlerinden Bazılarının Tahsilatının Yapılmaması
- Taşınmazların İhalede Öngörülen Sözleşme Süresi Bittiği Halde Süre Uzatımı Yolu İle Kullandırılması
- Bazı Mal Alımlarının Kısımlara Bölünmesi
- Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları
- Belediye Personeli İçin Performans Ölçütlerinin Oluşturulmaması
- İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
- Kesin Teminat Tutarının Hatalı Hesaplanması
- Meclis Üyesinin Belediyeye Taahhütte Bulunan Belediye Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı Olması ve Aynı Şirket Üzerinden Belediyede Taşeron Olarak Çalışması
- Geçmiş Dönem Kalkınma Ajansı Payının 2019 Yılında Giderleştirilmesi
- Harcamalara Katılma Paylarının Yalnızca Yapı Ruhsatı Başvurusunda Bulunan Şahıslardan Alınması
- Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Bedellerin Mevzuatta Belirtilen Şekilde Hesaplanmaması
Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi’nin Sayıştay Raporlarıyla Tespit Edilen Bulgu Listesi:
- Peşin Tahsil Olunan Kira Gelirlerinin Dönem Ayırıcı Hesaplarda İzlenmemesi
- Mali Duran Varlıklar Hesap Grubunun Gerçeği Yansıtmaması
- Taşınmaz Malların Kayıtlarında Eksikliklerin ve Hataların Bulunması
- Tahsisli Kullanılan ve Tahsis Edilen Taşınmazların Varlık Hesaplarında İzlenmemesi
- Gelirlere ilişkin Ret ve İade Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Yapılması
- Hurdaya Ayrılan Taşınırların Muhasebe Kaydının Hatalı Yapılması
- Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Stopajının Hatalı Muhasebeleştirilmesi
- Verilen Depozito ve Teminatların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
- Tahsis Süresi Sona Eren Taşınmazların Kullandırılmasına Devam Edilmesi
- Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Alımların Mevzuatta Belirlenen Sınırı Aşıp Aşmadığı Yönünde Kontrollerin Yapılamaması
- Temel İhale Usulleriyle Yapılması Gereken İki Organizasyona İlişkin Alımların Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi
- İhalesiz Olarak Mal Alımı Yapılması
- Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünerek Yapılması
- Bakanlık Tarafından Gönderilen Toplu Taşıma Desteklerinin Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
- Nakit Olarak Alınan Geçici Teminatların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
- Kiraya Verilen Duran Varlıkların Nazım Hesaplarda İzlenmemesi
- İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Gereken Taşınmazların İşgaliye Sözleşmesi Yoluyla Kullandırılması
- Sosyal Denge Sözleşmesine Konusu Dışında Hükümler Konulması
- Bütçe Tahminlerinin Gerçekçi Hazırlanmaması
- İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması