Soylu’ya yakın 'kalem'den Terkoğlu'na Barış Atay göndermeli tehdit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, mafya kültürüne örnek bir paylaşım yaparak Barış Terkoğlu’nu tehdit etti.

Soylu’nun Barış Terkoğlu’nun hedef aldığı açıklamayı paylaştığı mesajında Uğur, Soylu’nun daha önce hedef alması sonrasında Barış Atay’ın saldırıya uğramasına dair çirkin ifadelere de yer verdi.

Uğur, Süleyman Soylu’nun Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’na yönelik “Kötü yola düşmüşsün çocuk” sözlerini içeren paylaşımını alıntıladığı mesajında, Soylu’yu kast ederek “Bu adamın ahını almayın bence" dedi.

Uğur’un yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şöyle:

“‘Kötü yola düşmüşsün çocuk’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Terkoğlu'nun yazdıklarına çok ağır cevap vermiş.

Bu adamın ahını almayın bence.

Adaşı Barış Atay'ı da uyardı.Üzerinden birkaç gün geçmedi evli sevgilisiyle gece kulübü çıkışında kavga ettiği garsonlardan dayak yedi.”

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