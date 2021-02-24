Soylu'ya hakaretten gözaltına alınan kişi 'öfke kontrolü semineri' şartıyla serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.E., "İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirlediği yerde haftada en az bir kez olmak üzere öfke kontrolü semineri ve seanslarına katılma" şartıyla serbest bırakıldı.

AA'da yer alan habere göre, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca ifadesi alınan kişi, söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, hakaret içeren paylaşımı yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını, bu nedenle de gündelik hayatta öfkesini kontrol edemediğini dile getiren S.E., paylaşımı nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'dan özür dilediğini aktardı.

S.E., daha sonra "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında "öfke kontrolü seminer programına katılması" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, S.E.'nin, "İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirlediği yerde en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü semineri ve seanslarına katılma" ve "konutunu terk etmeme" şartlarını içeren adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Soylu'nun tehditleri ne olacak?

Hakarete uğradığı iddia edilen Soylu, siyasetçileri, gazetecileri ve yurttaşları tehdit ederek hedef göstermesiyle sürekli gündeme geliyor.

Son olarak, kayyum rektör atanmasına karşı eylem yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini "terörist", öğrencilerin aileleriniyse "ideolojik" ilan eden Soylu'nun hedef gösterme listesi hayli geniş.

TKP, geçtiğimiz günlerde artan tehditler ve saldırılar nedeniyle Soylu hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.