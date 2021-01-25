Soylu’ya hakarete 2 yıl 4 ay hapis istemi

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da "hakaret içerikli yorum yazdığı" gerekçesiyle E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında E.E. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

E. E. paylaşımlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Soylu konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" demişti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Soylu'nun paylaşımının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" ifadelerini kullanmıştı.