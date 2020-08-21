Soylu’nun polisleri: İktidara yan bakana acıması yok

Kadıköy'de maskeyi doğru takmadığı gerekçesiyle bir kadını yere yatırıp gözaltına alan iki polis, görüntülerin büyük tepki çekmesi sonrası görevden uzaklaştırılmak zorunda kaldı.

Gelen yoğun tepki sonrası alınan bu kararın ardından son dönemde polislerin icraatları yeniden gündem oldu.

Belediyenin afişlerini sökme görevi de polislerde

İstanbul'da Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgilendirme afişleri polisler tarafından önceki gece yarısı sökülmüştü.

Kente vereceği zararlar nedeniyle yoğun itirazların olduğu projeye ilişkin “Ya Kanal ya İstanbul” afişlerini söken polislere talimatın İstanbul Valiliği tarafından verildiği öğrenildi.

Kadın eylemlerine saldırı üstüne saldırı: Kolunu kırın

Son dönemde artan kadın cinayetlerine karşı sokağa çıkan kadınlar, birçok kentte sert polis saldırılarına maruz kaldı.

Özellikle İstanbul ve İzmir’deki eylemlerde kadınların sert polis saldırısı sonrası gözaltına alındığı görüntüler basına yansımış, büyük tepki çekmişti.

İzmir'deki eylemler sırasında emniyet amiri, gözaltına alınırken direnen bir kadın için "kolunu kırın" talimatı verdi.

‘Ben kanunum’ diyerek kuryeye saldırdılar

Kadıköy’de çalışan bir motorlu kurye, mayıs ayında 3 polis tarafından durdurulup, küfür edilip darp edilmişti.

Polis, kendilerine itiraz eden motokuryeye “Ben kanunum” diyerek saldırmıştı.

Bahçesinde oturan yurttaşa onlarca polis saldırdı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde evinin bahçesinde oturan bir yurttaşa onlarca polis saldırdı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ''Şerefsizler içeriye girsenize” diyerek bağırıyor. Yurttaşın yanıt vermesi üzerine polis, tüm aileye saldırıyor. Görüntülerde araçtan inen 8 polis tarafından aileye saldırıldığı görülüyor.

Polis aracının önünde sırayla yere yatırılarak ters kelepçe yapıldığı görülürken, destek ekipleri gelmeye devam ediyor.

Yakaladıkları çocukların başını yere vurup, ters kelepçe taktılar

Kadıköy ve Çorlu'daki gibi yine geçtiğimiz mayıs ayında bir polis şiddeti görüntüsü ortaya çıkmış, Zeytinburnu'nda evlerinin önünde duran çocuklara polis saldırmıştı.

Kaçan çocukları döven, ters kelepçe takan polisler, çocukları gözaltına almıştı.

13 yaşındaki çocuğu ve babasını darp ettiler

Kadıköy, Çorlu ve Zeytinburnu'nda yaşanan bu şiddet olaylarının hemen ardından bir şiddet haberi de Adana'dan gelmiş, 13 yaşındaki çocuk ve babası polisler tarafından darp edilmişti.

Avukat Tugay Bek'in paylaştığı görüntülerde polis, 13 yaşındaki çocuk ve babasına saldırmış, çevredeki yurttaşların tepkisinin ardından havaya ateş açmıştı.

Baro başkanı dayanak istedi, gözaltına alındı

Polisin şiddet uygulamaları dışında hukuksuz uygulamalarına da son dönemde sıkça şahit olunurken, bunun son örneği geçtiğimiz ay yaşanmış, Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez kimliğini almak isteyen polislerden dayanak istemesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Bakanlık polis şiddetine gelen tepkiden rahatsız oldu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, artan polis şiddetinin sosyal medyaya ve muhalif haber sitelerine konu olması sonrası açıklamada bulunmuş, polisin şiddet görüntülerinin "münferit" olduğunu öne sürmüştü.

Çataklı, polis şiddeti görüntülerinin “teyitsiz” olduğu iddiasında da bulunmuştu.