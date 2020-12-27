Soylu'dan Yeni Şafak yazarına güvence: İslamcı derneklere dokunulmayacak

İçişleri Bakanı’na dernekleri kapatma ve kayyum atama yetkisi veren düzenleme Meclis'te kabul edildi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini arayarak "STK'ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin sözkonusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin karşı duracağını söyledi"ğini duyurdu.

'Ortam değiştiğinde...'

Kaplan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “uyarıyorum” diyerek “STKlar terör bahanesiyle kapatılacak. Kolayca kayyum atanabilecek! Teröre karşı bir adım gibi bu. Ama sonuçları ortam değiştiğinde felaket olabilir! Her İslâmî çalışma irtica/terör yaftasıyla engellenebilir! Çok tehlikeli bu! Bu yasa girişimi derhal durdurulmalı!” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını belirten Kaplan, "Yarım saat konuştuk. STK yasasının aslâ sivil toplumu zayıflatmayacağını, STK'ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin sözkonusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin karşı duracağını söyledi" diye yazdı.