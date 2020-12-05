Soylu'dan 'telefonlarım dinleniyor' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gittiğim yerler, gezdiğim yerler, konuştuğum kişiler belli, benim telefonlarımın dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum" diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Soylu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftiraya, bühtana cevabımızdır..." dedi, şu paylaşımı yaptı: