Soylu'dan sonra Kalın'da da koronavirüs çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs hastası olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kendisine Covid-19 teşhisi konulduğunu sosyal medya üzerinden açıkladı. 

Kalın, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gün içerisinde koronavirüs hastası olduğunu duyurmuştu.

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