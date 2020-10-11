Soylu'dan saldırıya uğrayan fındık işçilerine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’da 4 Eylül’de saldırıya uğrayan fındık işçilerini memleketleri Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi’nde ziyaret etti.

Soylu’ya, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AKP Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda memur ve bürokrat da eşlik etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Soylu mahalleye 2 helikopter ve yüzlerce askerle birlikte gitti.

Soylu, görüştüğü köylülere yanlarında olduğunu ifade ederek, saldırıya ilişkin devam eden soruşturmanın takipçisi olacakları sözünü verdi.

‘Cumhurbaşkanımız ‘gönüllerini al’ dedi’

AA’nın aktardığına göre Soylu, Sakarya'daki saldırıya değinerek "O söylenen sözlerden dolayı hem üzüntümü ifade ediyorum hem de o insanlar adına özür diliyorum. Bunlar doğru davranışlar değil, kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve muhabbetleri var. Bu sabah konuştuk, buraya geleceğimizi söyledik. Bana da talimatları var. 'Gönülleri kırılmışsa gönüllerini al' dedi" ifadelerini kullandı.

Mardin'den fındık toplamak için gittikleri Sakarya'da patron ve adamlarının saldırısına uğrayan 16 işçi, memleketlerine dönmelerinin ardından darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.