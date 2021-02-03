İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.
Soylu, koronavirüs tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
Soylu'dan 'Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?' sorusuna yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlamalara ilişkin, 'Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz' dedi.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.
Soylu, koronavirüs tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: