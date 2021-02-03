Soylu'dan 'Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?' sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısıtlamalara ilişkin, 'Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz' dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Soylu, koronavirüs tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Ben korona geçirdim. Annem 61. gün oldu hala makinaya bağlı yaşıyor. Kısıtlama kararları aldığımızdan beri çok ciddi iniş var. Türkiye, Avrupa'ya kıyasla çok ciddi bir mücadele veriyor.

Kısıtlamalar için biraz daha sabretmeliyiz. Açarsınız bir ay sonra kapatırsınız bu iyi bir şey değil. Belli bir veriye ulaştığımızda kademeli olarak esneteceğiz. Parti kongreleri de tedbirler alınarak yapılıyor. 

Bu zamana kadar iş yerleri hariç 2 milyona yakın kişiye ceza kesildi."

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