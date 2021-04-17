Soylu'dan 'kısıtlama' açıklaması: İkametini iptal ederim hemen, acımam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Değerlenlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Bir mesele var; yabancıların da sokağa çıkma kısıtlamalarında muafiyetleri... Daha önce bir ara genelge de yazdık. Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere... Şimdi ikamet sahibi, pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin" diyen Soylu, "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" ifadesini kullandı.

Soylu, "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır. Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim' deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, bakkala markete gidiyorum deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmeyin" diye konuştu.