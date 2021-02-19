Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Böyle olmamalıydı, fırsatı kaçırdık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi, "fırsat kaçırdık" dedi.

"Biz olayın hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla iki sayın genel başkana gittik. Kendimize ait tüm hususları tüm samimiyetimizle kaçırıldıkları andan katledikleri ana kadar orada, onurumuzla, namusumuzla, devlet adabıyla ifade etttik" diyen Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ardımızdan sanki kendisine olayı ifade etmemişiz gibi görüşmeden çıkar çıkmaz grup toplantısında meseleyi siyasi polemiğe dönüştürmesi PKK'yı aklamaktan, bir siyasi polemik hale getirmekten başka bir şey değildir. Böyle olmamalıydı. Sorumluluğu Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak PKK'yı aklamak, hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır" ifadesini kullandı.