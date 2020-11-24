Soylu'dan kadına şiddet açıklaması: Bizim anlayışımızla örtüşür mü?

2019'da 336, 20 Kasım itibariyle 234 kadının cinayet sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri" programında konuştu.

Soylu, "Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'" dedi.

"Ben anlamıyorum, kadına şiddet ne demek, bu yakışır mı, bizim anlayışımızla örtüşür mü?" diyen Soylu, "Kadına vuracağına kendine vur, neyini tatmin ediyorsun" ifadesini kullandı.