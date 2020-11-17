Soylu'dan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaya ilişkin konuştu.

Habertürk'ten Fatih Altaylı’nın programına katılan Soylu, söz konusu işlemin kendi onayıyla devreye girdiğini söyledi.

"Biz devlet idare ediyoruz. Kurallarla idare ediyoruz. Bizim şöyle bir hakkımız yok; görmeme, savurma, sinme böyle bir hakka sahip değiliz. Kanunlar var, kurallar var. Kanunlarımızda idarenin bütünlüğü ilkesi var. Devlet proje ile çıkmış…" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buradaki mesele şu; elbette bir belediye başkanı kendi bulunduğu bir alanla ilgili, bu projeyi beğenmiyorsa bununla ilgili değerlendirmelerini ve eleştirilerini ortaya koyabilir. Ancak belediyenin kendi imkanlarını kullanarak, belki çizgi çekilmesi gereken alan burası. Buna kaynak ayıramaz. Bu benim kuralım değil.

Dersiniz ki; bütün belediyeler, başka kamu kaynaklı kuruluşlar bunlar ilgili devlet de yapabilir tersini. Bir belediyenin projesini billboardlara pankartlara… Bu devlet olmaktan çıkar, idarenin bütünlüğü olmaktan çıkar. Burada yapılan araştırma ve incelemedir, olay nedir diye. Soruşturma safhası yine bana gelecek, benden çıkacaktır. Ben oradaki arkadaşlarım kadar rahat değilim.