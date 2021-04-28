Soylu'dan içki yasağı açıklaması: Rahatsız değilim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınına katılarak güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı" diyen Soylu, "Alkol yasağından rahatsız değilim. Daha önce de yapıldı" dedi. Thodex vurgunu hakkında ise "108 milyon dolarlık bir portföy var. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı şunları söyledi:

"(Kreşler) Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler.

Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı. Aşılar sayesinde Haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

(Alkol Yasağı) Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Alkol yasağından rahatsız değilim. Daha önce de yapıldı. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var.

E-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler. Cenazeler için kolaylıklar getirildi. Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar. Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

'Thodex kapsamında 77 kişi gözaltına alındı'

82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. Soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.

Gri pasaport açıklaması

8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016,2018 ve 2020'de uyarı yazıları gönderdik. 19 ilde 27 belediyede soruşturma sürüyor.

2018'den bugüne hizmet pasaportuyla yurtdışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişidir. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır.

Birkaç kişi istismar etti diye bunu engelleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli."