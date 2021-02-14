Soylu'dan 'Gare' açıklaması: Pislikler, haysiyetsizler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Gare bölgesine düzenlenen TSK operasyonu sırasında, PKK tarafından yıllar önce alıkonulan 13 kişinin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Soylu Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, şehit edildi.

Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."