Soylu'dan emekli amirallerin açıklamasına 'çapaklar' yorumu

İçişleri Bakanı Soylu, 104 emekli amiralin yaptığı açıklamaya ilişkin "Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar" dedi.
Batman Valiliği'nde yapılan "güvenlik" toplantısı öncesinde gazetecilerin, konuyla ilgili görüşünü sorduğu Soylu, gerekli açıklamaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.
"Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında, tüm ilgi alanlarımızı etki alanlarına döndürüyoruz, tam hukuk dönemi içerisindeyiz" diyen Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor, hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor, Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor" ifadelerini kullandı.
'Bu tür çapaklar...'
Soylu şunları kaydetti: