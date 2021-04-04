Soylu'dan emekli amirallerin açıklamasına 'çapaklar' yorumu

İçişleri Bakanı Soylu, 104 emekli amiralin yaptığı açıklamaya ilişkin "Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar" dedi.

Batman Valiliği'nde yapılan "güvenlik" toplantısı öncesinde gazetecilerin, konuyla ilgili görüşünü sorduğu Soylu, gerekli açıklamaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

"Cumhuriyet tarihimizin en güçlü noktasında, tüm ilgi alanlarımızı etki alanlarına döndürüyoruz, tam hukuk dönemi içerisindeyiz" diyen Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar, elde edilen başarılar düşmanlarımızı ve vesayetçileri çaresiz bırakıyor, hatta fitneye itiyor, hatta çatlatıyor, Türkiye'ye karşı yapabileceklerinde de etkisiz hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

'Bu tür çapaklar...'

Soylu şunları kaydetti:

"Maalesef zihinsel kodları prematüre kalanlar, gelişmeyenler, bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleri ile eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazdırlar, milleti bilmezdirler, kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler. Bunlar son kalıntılardır. Kalıntılar ya doğal olarak seleksiyona uğrarlar, tarihe veya doğaya karışıp giderler ya da temizlenirler. Büyüyen ve güçlü Türkiye, aynı zamanda tam bağımsızlık, bizim sevdamızdır. Tüm mücadelemizi de bunun için gerçekleştiriyoruz.

Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız ve biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi vardır. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu tür çapaklar çıkacak mı, maalesef geçmiş hastalıkların sirayet ettiği bazı sonuçlar üzülerek görüyoruz ki; oluyor. Görevimiz çapakları temizlemektir."