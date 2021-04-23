Soylu'dan Arnavutluk İçişleri Bakanı'na Fatih Faruk Özer telefonu

Dolandırıcılık iddialarının ardından internet sitesini kapatan ve borsada işlemleri durduran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği ortaya çıkmıştı.

2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı belirlenen Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Özer hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlendi. Ayrıca Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Özer'in yakalanması için dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci, dün gündüz saatlerinde de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği öğrenildi.