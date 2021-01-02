Soylu'dan 'Akşener' yanıtı: Söylediği söz ağırıma gitti...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın @RTErdogan; Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

"Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti..." diyen Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah’ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın" ifadesini kullandı.