Soylu yine 'ohhh ohhh' der mi? 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz kimdir?

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 30 kilo 750 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'teki konuşmasına destek vermişti.

Sadece birkaç gün önce gerçekleşen bu olayın ardından, AKP'nin polisinin "ohh ohh" yazarak şov yapmadığı, hatta aksine gizlediği bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştiği ortaya çıktı.

Üstelik bu kez operasyonda ele geçen uyuşturucu miktarı 30 kilo da değil, tam 100 kiloydu...

Ancak söz konusu isim AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz olunca, haber yapıl(a)madı, olay iki hafta boyunca saklandı. Bugün basına yansıyan olayın ardından tutuklandığı ortaya çıkan Filiz'e ilişkin birçok soru işareti gündeme geldi.

Veysel Filiz kimdir?

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı, Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü ve eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri olan Veysel Filiz, kendisini "Türkolog" ve "Dış Politika uzmanı" olarak tanımlıyor.

Bu sıfatla da AKP'ye yakın Akit TV, Ülke TV ve TGRT'nin konukları arasında yer alan bir isim.

AKP Siyaset Akademisi'nin konuğu oldu: Gazetecimiz yoksa diasporamız olmaz

Üç yıl boyunca ''Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'' görevinde bulunan Filiz, bu sıfatıyla Brüksel Temsilciliği’ndeki Siyaset Akademisi'ne konuk olmuştu.

Söz konusu etkinlikte diaspora için gazetecilerimiz olmalı diyen Filiz, "Eğer biz öğrencilerimizi gazetecilik okumaya yönlendirmezsek yarın diasporamız olmaz ve kendi aramızda yaptığımız işlerin hiçbir faydası olmayacak. Bence siyaset alanında katılım kadar bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu iyi bilmemiz lazım. Gazetecilerimiz olmadan diasporamız olmaz" ifadesini kullanıyordu.

'Gizli hesaptan yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı' iddiası

Cemaat'in haber sitelerinde yer alan haberlere göre Filiz, bu görevi yaptığı sırada büyükelçilik binasında, sahte hesaplardan cemaatçileri hedef alan paylaşımlar yaptı ve bu nedenle ifadeye çağrıldı. Yine iddiaya göre Filiz, bunun ardından söz konusu görevden alındı.

Bu gelişmeye ilişkin bir yazı yazan AKP'li Fuat Uğur, "Belçika ve FETÖ kelle istiyor, biz veriyoruz" derken, Filiz'in çalışmaları dolayısıyla cemaat tarafından hedef alındığını söyledi ve şöyle ekledi:

"Veysel Filiz bu saldırıların hedefi olduğu sırada o kadar yalnız bırakıldı ki önemsiz bir bürokratik hata yaptı. O bürokratik ayrıntıda kendisini ispat etmesine rağmen Veysel Filiz’i harcamak isteyen lobi durmadı ve konuyu abartarak kelle istemeye vardırdı işi. Aslında kararlı duruşu ve FETÖ’ye karşı amansız tutumu, korkmaması, onu hedefe oturtan en büyük etkendi."

'Anavatanına bağlı, asimile olmamış bir isim'

Uğur'un yazısında "Veysel Filiz yıllardır yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşlarında görev alan, yetiştiği Fransa’nın dilini ve birkaç dili daha mükemmel konuşan ama bir o kadar da anavatanına bağlı, asimile olmamış bir isim. Belçika’da Brüksel Büyükelçiliği’nde basın müşaviri olarak göreve başladığında da çok sevindim. Çünkü o proaktif, kararlı vatansever duruşu ve tavrıyla bir farklılık ortaya koyacaktı" diye övdüğü Filiz'in gündeme geldiği son olay ise aracında bulunan 100 kilo eroin oldu.

'Medyada bir infial yaratmaması için bu yönde bir tedbire başvuruldu'

Konuya ilişkin Belemtürk adlı haber sitesine konuşan Veysel Filiz'in oğlu Fatih Filiz, 9 Aralık tarihinde uyuşturucuyla yakalanan babasına ilişkin “Şu an da bir soruşturma yürütüldüğü doğrudur. Fakat dosyada gizlilik kararı olduğu için süreçle ilgili olarak size fazla detaylı bilgi veremeyeceğim. Olayda ele geçirilen maddelerle babamın herhangi bir şekilde alakası ve bilgisi yoktur. Bu durumun aksini gösterir somut bir delil de dosyada bulunmamaktadır. Ele geçirilen madde miktarı yüksek olduğu için, babam şu an tedbiren tutuluyor. Zira geçmiş dönemlerde babamın çok ön plana çıkması sebebiyle medyada bir infial yaratmaması için bu yönde bir tedbire başvuruldu. Kısa süre içerisinde olayların iç yüzü ortaya çıkacak ve babamın suçsuzluğu anlaşılacaktır” dedi.