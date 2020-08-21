Soylu: Yılbaşından bu yana afetlerde 228 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda düzenlenen Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun ilk toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, afet konusunun Türkiye'nin coğrafi özelliklerinden dolayı en önemli güvenlik problemlerinden bir tanesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"1 Ocak 2020’den itibaren sistemimizde 2 bin 18 olay kayıtlıdır. Bu olaylara 8 bin 412 toplam personelle müdahale edilmiştir. Kayıtlarımıza göre yılbaşından beri bu olaylarda 228 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 2 bin 190 vatandaşımız işe afet alanından, çığ altından, enkazdan ya da göçük altından sağ olarak kurtarılmıştır."

Soylu, 17 Ağustos depremi nedeniyle bu haftayı tüm afetlere hazırlık haftası ilan ettiklerini söyledi.

Depremlerde devletin ilk dakikada milletinin yanında olması gerektiğini kaydeden Soylu, Van depreminin bu durumun en güzel örneği olduğunu ileri sürdü. Soylu, "Afetlerde devlet ilk saniye itibarıyla orada olmazsa o devlet ne işe yarar. Vatandaş, o kadar sıkıntı çekmişse, içini boşaltması gerekiyorsa söyleyebilir. Devletin yetkilileri olay anında oraya gitmezse, olayın yönetimini elinden kaçırmış demektir. Van bunun için büyük bir milattır. Devlet bütün kurumlarıyla deprem anından itibaren milletinin yanında olmuştur" diye konuştu.