Soylu: Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Afetlere karşı hazırlıklı olma çağrısı yapan Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili yeni bir sistemin hayata geçirildiği söyledi.

Soylu şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz. Bu yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek."

Soylu, "Dünyanın birçok yerinden ödül alan bu yazılım milli ve yerlidir" dedi.

Bakan Soylu, binaların depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız" dedi.